Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» публиковал фото из Турции перед трагедией

Прежде Басманный суд арестовал четверых фигурантов до конца мая.

Один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске публиковал в конце февраля фотографии и видео из Стамбула. Снимки он размещал на своей странице в соцсети Instagram*, передает РИА Новости.

По данным агентства, Шамсидин Фаридуни 23 февраля сделал восемь публикаций. Почти на всех стоит геолокация «Аксарай, Стамбул». В том числе он размещал фото со своим лицом. Также есть кадры, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Один из них — Шамсидин Фаридуни. Он имеет гражданство Таджикистана, женат, у него один ребенок. Зарегистрирован 25-летний мужчина в Красногорске, официально трудоустроен на фабрике в Подольске.

В суде Фаридуни общался через переводчика. У него есть адвокат по назначению.

Ранее 5-tv.ru писал, что организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в странах Средней Азии. Его планировалось осуществить примерно в то же время, что и в концертном зале в подмосковном Красногорске.

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