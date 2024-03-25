Посол России отказался посещать МИД Польши: «Ответа не получил»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 120 0

Посол России Андреев отказался посещать МИД Польши из-за инцидента с ракетой

Посол России отказался посещать МИД Польши: «Ответа не получил»

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Почему дипломат принял такое решение?

Посол России Сергей Андреев отказался помещать МИД Польши, куда его вызвали после сообщений о якобы российской ракете в небе над страной. Свое решение дипломат объяснил в разговоре с РИА Новости.

Накануне, 24 марта, польские военные заявили, что в небе была якобы замечена российская ракета. Она, по утверждениям властей Польши, пробыла в воздушном пространстве 39 секунд и затем из него вышла. После чего в МИД страны был вызван посол РФ, но от посещения ведомства он отказался, поскольку не получил ответа на свои вопросы.

«Я в ответ спросил, намерена ли польская сторона предоставить нам какие-либо доказательства этих своих утверждений. Внятного ответа я не получил и обратил внимание на то, что мы до сих пор ждем от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года. Никаких доказательств этих утверждений мы до сих пор не получили», — отметил Андреев.

В этой связи дипломат просто не увидел смысла от посещения МИД Польши. Он также предложил польским коллегам направить ноту по почте или курьером, если они того желают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия направила США демарш в связи с изменением внешних границ континентального шельфа.

+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

18:07
Губернатор Брянской области Богомаз отметил героизм силовиков, задержавших подозреваемых в теракте в «Крокусе»
17:58
МИД России выразил демарш временному поверенному Австралии
17:42
«Территориальный раздел»: экс-посол Британии призвал к переговорам по Украине
17:34
СК требует арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
17:30
Участники форума «АТОМЭКСПО-2024» почтили память жертв теракта в «Крокусе»
17:15
Посол России отказался посещать МИД Польши: «Ответа не получил»

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
Стекло, бетон и арматура: что осталось от концертного зала «Крокуса» после теракта
Это яркий почерк Ми-6? Кто стоит за расстрелом в «Крокусе» — самым страшным терактом последних лет
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок