Путин поблагодарил силовиков за задержание террористов из «Крокуса»

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам силовых ведомств за задержание участников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Я хочу поблагодарить сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны, которым я поручил предпринять все меры для задержания преступников, и это было сделано общими усилиями, в том числе и с использованием подразделений Росгвардии и Министерства обороны», — сказал президент на совещании о мерах, принимаемых после теракта.

Путин также подчеркнул, что всеобщая помощь при теракте в «Крокусе» показывает зрелость российского общества, готовность отстаивать свои интересы и бороться за себя и своих близких.

Кроме того, в ходе совещания глава государства заявил о необходимости установить заказчиков теракта — тех, кто стоял за спиной совершивших это злодеяние радикальных исламистов.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 139 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 139.