Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 139
При этом 75 из них уже опознаны.
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
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Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выросло до 139, из них 75 опознаны. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«В результате нападения погибло 139 человек, из них сегодня опознано 75. Среди погибших трое детей. Из общего числа погибло на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях», — сказал он на совещании у президента России Владимира Путина.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 139 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК установил полную хронологию произошедшего в «Крокус Сити Холле»
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