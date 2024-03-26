Китай отверг обвинения США в адрес своих граждан

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Действия американской администрации сочли в Поднебесной безответственными.

Китай отверг обвинения США в адрес своих граждан

Фото: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger

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Обвинения в адрес граждан Китая в совершении киберпреступлений со стороны Соединенных Штатов безосновательны, а действия администрации страны безответственны. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Так он отреагировал на введение санкций против семи китайских граждан, якобы посягнувших на кибербезопасность США, пишет ТАСС. Отмечается, что США «без достоверных доказательств пришли к неуместному выводу, выдвинув беспочвенные обвинения» и ввели «в одностороннем порядке незаконные санкции».

Он подчеркнул, что Пекин в соответствии с законодательством принимает меры для борьбы со всеми формами кибератак.

«Китай решительно отвергает это и твердо намерен отстаивать свои законные права и интересы», — сказал дипломат.

Как заявил представитель посольства, большая часть кибератак осуществляется с территории Штатов, и в результате мировая критическая инфраструктура оказывается под угрозой именно из-за американцев. Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США открыто заявило, что критическая инфраструктура других государств является их законной целью. С 2023 года китайская сторона публикует доклады, подкрепляющие фактами это заявление.

«Мы призываем США прекратить кибершпионаж и кибератаки по всему миру, а также отказаться от клеветы в адрес других стран под предлогом кибербезопасности», — заключил он.

Накануне Штаты совместно с властями Великобритании внесли в санкционный список одну научно-технологическую компанию, а также несколько китайских граждан, якобы связанных с хакерской группировкой. В пресс-службе Госдепа сообщили, что упомянутым лицам предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения киберпреступлений.

Представители ведомства отметили, что ограничительные меры приняты в связи со «злонамеренной киберактивностю», угрожающей безопасности США.

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