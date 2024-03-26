Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии

Небензя назвал агрессией срыв Францией заседания СБ ООН по Югославии
Фото: www.globallookpress.com / Piero Nigro
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Некоторые члены ООН, убежден он, прибегают к процедурным маневрам, чтобы не допустить созыва Совбеза.
Срыв Францией заседания Совбеза ООН по случаю 25-летия бомбардировок Югославии силами НАТО является актом дипломатической агрессии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Сегодня, в 25-летие агрессии НАТО против Югославии, мы наблюдаем очередной акт дипломатической агрессии со стороны Франции, которая входит в НАТО. В этот раз это случилось в СБ ООН», — сказал он.
Агрессия была проявлена в отношении свободы слова, подчеркнул дипломат. Франция и прочие члены ООН, считает Небензя, прибегают к процедурным маневрам, чтобы не допустить созыва Совбеза по вопросу чрезвычайной важности.
Ранее 5-tv.ru писал, что 25 лет назад начались бомбардировки Белграда, а потом и остальных сербских регионов. Самые страшные — операция «Благородная наковальня».
Без одобрения ООН, без разбора целей и средств. Так НАТО впервые переступило «красную черту», альянс почувствовал себя властителем мира.
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