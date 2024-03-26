Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания мигрантов в России

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Кроме того, планируется создать специальную организацию, которая займется целевым набором рабочей силы из-за рубежа.

Фото, видео: Сергей Карпов / ТАСС; 5-tv.ru

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Трудовые договоры с мигрантами перестанут быть бессрочными. Как выяснили «Известия», Минтруд планирует сделать так, чтобы их выдавали только на два года с возможностью продления.

Там считают, что это поможет лучше контролировать приезжих. Кроме того, планируется создать специальную организацию, которая займется целевым набором рабочей силы из-за рубежа.

Эксперты говорят, что ужесточение законов в этой сфере назрело давно. Но полностью заменить мигрантов вряд ли возможно.

Ранее 5-tv.ru писал, что трудовым мигрантам в России разрешат работать только по профилю. В противном случае их ждет депортация.

Новые правила разрабатывает Минтруд. Речь идет о тех иностранцах, которые приезжают по приглашению конкретных компаний и на определенную должность. 

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