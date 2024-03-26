«Военным путем»: Лукашенко прокомментировал возможные провокации на границе

Президент Белоруссии устроил внезапные проверки готовности войск.

Любая провокация на границе Белоруссии должна пресекаться военным путем. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Свое заявление белорусский лидер сделал во время проверки боеготовности войск.

«Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение», — передает слова Лукашенко близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул первого».

В феврале 2024 года на белорусско-украинской границе были задержаны диверсанты, которые, по версии следствия, перебрасывали взрывчатку для организации преступлений на территории России и Белоруссии. Предполагается, что их подготовкой занималась Служба безопасности Украины. Среди диверсантов были уроженцы Волынской области, бывшие пограничники.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Лукашенко призвал «ментально и стратегически» готовиться к войне.