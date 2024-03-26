Путин: ситуация в миграционной сфере должна находиться под контролем

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Прежде в России предложили ужесточить условия пребывания мигрантов в стране.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре продумать систему превентивных антикриминальных мер. В ходе заседания коллегии ведомства он также подчеркнул, что важно контролировать ситуацию в миграционной сфере.

По словам Путина, важнейшей задачей прокуратуры является контроль и координация деятельности правоохранителей в борьбе с преступностью. В 2023 году по некоторым преступлениям в стране был зафиксирован незначительный рост. Генпрокуратура совместно с МВД РФ и другими правоохранительными органами должна внимательно проанализировать данную ситуацию.

«Продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере <…>. Ситуация в этой сфере должна быть под контролем», — поручил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруд РФ предложил ужесточить условия пребывания мигрантов в России. Кроме того, планируется создать специальную организацию, которая займется целевым набором рабочей силы из-за рубежа.

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