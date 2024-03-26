Задержана замглавы Федеральной таможенной службы России Елена Ягодкина

В Москве задержана заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Елена Ягодкина. Об этом 5-tv.ru сообщает осведомленный источник.

Предварительно, ее подозревают в коррупционном преступлении. При этом отмечается, что настоящее дело не связано с занимаемой в данный момент должностью, речь идет о событиях, предшествующих ее руководству в ФТС РФ.

Елена Ягодкина — генерал-полковник таможенной службы. Там она работает с 1997 года, начинала с позиции инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни. С 2011-го была первым замначальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС, в 2018-м возглавила ведомство.

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