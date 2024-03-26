Задержана замглавы Федеральной таможенной службы России Елена Ягодкина

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 95 0

Правоохранители подозревают ее в должностных преступлениях. О чем именно идет речь?

Задержана замглавы Федеральной таможенной службы России Елена Ягодкина

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Москве задержана заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Елена Ягодкина. Об этом 5-tv.ru сообщает осведомленный источник.

Предварительно, ее подозревают в коррупционном преступлении. При этом отмечается, что настоящее дело не связано с занимаемой в данный момент должностью, речь идет о событиях, предшествующих ее руководству в ФТС РФ.

Елена Ягодкина — генерал-полковник таможенной службы. Там она работает с 1997 года, начинала с позиции инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни. С 2011-го была первым замначальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС, в 2018-м возглавила ведомство.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что задержан глава департамента Минэкономразвития по Северному Кавказу Храновский.

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