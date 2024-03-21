Задержан глава департамента Минэкономразвития по Северному Кавказу Храновский
Чиновник вступил в должность в 2021 году.
Фото: Сайт Министерство экономического развития Российской Федерации economy.gov.ru
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Сотрудниками ФСБ России задержан директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Игорь Храновский. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Чиновника задержали в его служебном кабинете в Пятигорске. Причины пока не сообщаются.
Игорь Храновский возглавляет департамент с 2021 года. Ведомство занимается вопросами стратегического, инвестиционного и территориального развития округа.
В 2020-м Храновский руководил департаментом стратегического и инвестиционного развития, а также в разное время занимал должности на государственной службе в Ингушетии и в коммерческих структурах.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
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