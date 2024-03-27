Дверь из финальной сцены «Титаника» продали за баснословную сумму

Также на аукционе было реализовано платье Розы.

Дверь из фильма режиссера Джеймса Кэмерона «Титаник», на которой в финале спаслась главная героиня Роза, ушла с молотка на аукционе за более чем 718 тысяч долларов. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

«Судьбоносный кусок пробкового дерева с „Титаника“ 1997 года был продан за колоссальные 718 750 долларов и стал памятной вещью, которая собрала наибольшую сумму, обойдя такие культовые реквизиты, как кнут Индианы Джонса из „Храма судьбы“ и топор Джека Николсона из „Сияния“», — говорится в материале.

Также было продано платье Розы. Наряд, как отмечается, ушел с молотка за 125 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что картину русского живописца Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года продали на московском аукционе за 92 миллиона рублей. Именно этот пейзаж с видами моря близ Константинополя вызвал самый масштабный ажиотаж у любителей культуры и искусства.