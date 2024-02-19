Драгоценная картина: за сколько «Лунную ночь» Айвазовского продали на аукционе

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 23 0

Картину Айвазовского «Лунная ночь» продали на аукционе за 92 миллиона рублей

Драгоценная картина: за сколько «Лунную ночь» Айвазовского продали на аукционе

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Торги прошли в Московском аукционном доме 18 февраля.

Картину русского живописца Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года продали на аукционе за 92 миллиона рублей. Об этом пресс-служба «Аукционного холдинга» сообщила агентству РИА Новости.

Торги прошли в Московском аукционном доме 18 февраля, после чего российский холдинг огласил результаты.

«Наибольший ажиотаж ценителей искусства ожидаемо вызвала жемчужина собрания и главный топ-лот аукциона — морской пейзаж Константинополя с башнями „Лунная ночь“ кисти Ивана Айвазовского», — гласит заявление.

Ушли с молотка также картины «Патриарх Филарет» Ильи Репина за 29,5 миллиона рублей, «Гималаи» Николая Рериха за 12 миллионов и «Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде» Василия Верещагина за 9,5 миллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Последний день Помпеи» Брюллова реставрируют прямо в зале Русского музея.

-7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:44
Мастер-класс по хобби или часы: названы лучшие подарки на 23 февраля
15:43
Львова-Белова сообщила о передаче Украине 11 детей для воссоединения с семьей
15:40
Суд обратил в доход России акции фабрики Roshen Порошенко
15:36
Мишустин потребовал продолжать модернизировать технику, применяемую в зоне СВО
15:26
Драгоценная картина: за сколько «Лунную ночь» Айвазовского продали на аукционе
15:25
СМИ узнали о планах США поставить Украине ATACMS с еще большей дальностью

Сейчас читают

«13 недругов Израиля»: про двойные стандарты в футболе и канадский демарш в «фигурке»
Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга
«Магия просто»: как звезда «Ворониных» Георгий Дронов следит за своей фигурой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок