«Пришел сигнал»: почему в Киеве стали меньше обсуждать легитимность Зеленского

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Евгения Романова
Евгения Романова 82 0

«Страна.ua»: Запад мог запретить дискуссии в Киеве о легитимности Зеленского

«Пришел сигнал»: почему в Киеве стали меньше обсуждать легитимность Зеленского

Фото: Reuters / Stringer

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Хотя очевидно, что доверия у населения Украины к лидеру киевского режима нет. Это признают и украинские эксперты.

Западные страны, вероятно, запретили украинским политикам обсуждать легитимность президента Украины Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий в мае. Об этом сообщил киевский политолог Андрей Золотарев в беседе с изданием «Страна.ua».

«Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что „раскачивать лодку“ сейчас нежелательно. Эта история несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда [глава РФ Владимир] Путин может усилить военное давление на Украину», — сказал он.

В Незалежной мало говорят о легитимности Зеленского также в связи с политической пассивностью экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Как отметил Золотарев, тот не стал поддерживать борьбу против украинского лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил теряющего легитимность Зеленского в стремлении утопить Украину в крови. Запад не будет обращать внимания на правовые коллизии, убежден дипломат.

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«Пришел сигнал»: почему в Киеве стали меньше обсуждать легитимность Зеленского

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