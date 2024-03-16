Полянский обвинил теряющего легитимность Зеленского в стремлении утопить Украину в крови
Полянский: Зеленский готов утопить Украину в крови ради власти
Фото: Reuters / Florion Goga
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Запад не будет обращать внимания на правовые коллизии, убежден дипломат.
Президент Украины Владимир Зеленский готов утопить в крови всю страну, лишь бы удержаться у власти. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Как решить задачу удержаться у власти, Зеленский еще не придумал, но уже показал, что готов ради этого утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами. И, чтобы сместить акцент с этой крайне некомфортной темы, ему нужны громкие провокации», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что поддерживающие Зеленского страны будут закрывать глаза на его нелегитимность и диктаторские решения.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Полянский предупредил Запад о последствиях создания антироссийского блока.
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