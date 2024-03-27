Samsung Pay перестанет работать с картами «Мир» в России

Сервис мобильных платежей Samsung Pay перестанет работать с российскими картами «Мир». Об этом сообщается на сайте южнокорейской компании.

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт „Мир“ в Samsung Pay будет недоступно», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что ранее добавленные карты «Мир» будут удалены, но в приложении сохранится ее электронная копия, поэтому пластиковой версией получится расплачиваться в обычных точках продаж или онлайн.

В то же время функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента продолжит работать.

Следует отметить, что пользователей в Белоруссии данное решение не затронет. Они по-прежнему смогут добавлять и использовать в приложении карты Visa и Mastercard банков-партнеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская платежная система «Мир» появится в дружественных странах, в которых активно развивается туризм.