Samsung Pay перестанет работать с картами «Мир» в России

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Уже в первых числах апреля российские пользователи не смогут добавлять и использовать их.

Samsung Pay перестанет работать с картами «Мир» в России

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Сервис мобильных платежей Samsung Pay перестанет работать с российскими картами «Мир». Об этом сообщается на сайте южнокорейской компании.

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт „Мир“ в Samsung Pay будет недоступно», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что ранее добавленные карты «Мир» будут удалены, но в приложении сохранится ее электронная копия, поэтому пластиковой версией получится расплачиваться в обычных точках продаж или онлайн.

В то же время функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента продолжит работать.

Следует отметить, что пользователей в Белоруссии данное решение не затронет. Они по-прежнему смогут добавлять и использовать в приложении карты Visa и Mastercard банков-партнеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская платежная система «Мир» появится в дружественных странах, в которых активно развивается туризм.

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