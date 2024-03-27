На границе с Белгородской областью установили заслон из «Градов». Артиллерийские расчеты бьют по врагу и днем и ночью. А в приграничном с Курской областью районе на территории Украины по минометам ВСУ ударили «Гиацинты». Все, кто так или иначе могут быть причастны к атакам на мирные города — уничтожаются.

Этой ночью наша система ПВО сбила над Белгородом и окрестностями 18 воздушных целей. В результате этой атаки украинских боевиков госпитализирован один местный житель. Мужчина получил осколочные ранения. Также повреждены более десяти частных домов.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое пожарных пострадали при атаке на Белгородскую область со стороны ВСУ.