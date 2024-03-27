На границе с Белгородской областью установили заслон из «Градов»

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Российские ПВО отразили 18 ударов ВСУ по центру и окрестностям Белгорода.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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На границе с Белгородской областью установили заслон из «Градов». Артиллерийские расчеты бьют по врагу и днем и ночью. А в приграничном с Курской областью районе на территории Украины по минометам ВСУ ударили «Гиацинты». Все, кто так или иначе могут быть причастны к атакам на мирные города — уничтожаются.

Этой ночью наша система ПВО сбила над Белгородом и окрестностями 18 воздушных целей. В результате этой атаки украинских боевиков госпитализирован один местный житель. Мужчина получил осколочные ранения. Также повреждены более десяти частных домов.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое пожарных пострадали при атаке на Белгородскую область со стороны ВСУ.

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