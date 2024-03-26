Двое пожарных пострадали при атаке на Белгородскую область со стороны ВСУ
Утром сообщалось о попытке террористов обстрелять регион реактивными снарядами.
Фото: Telegram / МЧС России / mchs_official
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Вооруженные силы Украины обстреляли село Головчино Белгородской области, под атаку попало здание пожарно-спасательной части № 43. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.
«Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали, им сейчас оказывается необходимая помощь.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина пыталась атаковать Белгородскую область с применением РСЗО «Град».
Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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