Проблемная точка: почему авто нельзя ставить в сервис с грязными колесами

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 27 0

Автоэксперт Родионов: грязь на колесах может привести к поломке машины

Проблемная точка: почему авто нельзя ставить в сервис с грязными колесами

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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Даже в шиномонтажных за этим не следят.

При смене колес на автомобиле, многие не обращают внимание на одну незаметную, но очень важную деталь. Как пишет сайт Газета.ру, покрытые грязью диски делают невозможным правильную балансировку.

Во многих шиномонтажных никто не заморачивается по поводу грязи на дисках — их даже не моют, а просто чистят щеткой.

«Колеса с кусками налипшей грязи невозможно правильно отбалансировать. Даже пять-десять граммов грязи на колесе, неразличимые глазом, могут стать причиной такой проблемы, как биение руля на скорости. А впоследствии из-за вибрации может выйти из строя какой-либо связанный узел подвески», — рассказал автоэксперт Никита Родионов.

По совету мастера, шины и диски лучше всего чистить сразу после снятия колес на хранение. Лучше всего всегда иметь запасной комплект, которым можно будет заменить загрязнившуюся резину.

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Проблемная точка: почему авто нельзя ставить в сервис с грязными колесами

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