Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

Взрывы прогремели в украинском Николаеве, звучит тревога

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Фото: Darko Vojinovic / AP / ТАСС

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Информацию распространили местные паблики.

Взрывы слышны в Николаеве на Украине. Информацию об этом передают украинские СМИ и местные паблики в социальных сетях.

По некоторым данным, воздушная тревога объявлена в настоящее время в Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской и подконтрольной Киеву Харьковской областях.

При этом от Минобороны России официальной информации не поступало.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы произошли в Хмельницкой области Украины.

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