На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 167 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«В Хмельницкой области слышны звуки взрывов», — говорится в публикации издания в Telegram-канале.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины.

 

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