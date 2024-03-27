В Минске появится сетевой университет высоких технологий Союзного государства

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Об этом рассказал государственный секретарь объединения Дмитрий Мезенцев.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Минске появится сетевой университет высоких технологий Союзного государства. Об этом на полях выставки-форума «Россия» рассказал государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По его словам, стратегия научно-технологического развития до 2035 года уже утверждена.

«Министерство образования Белоруссии и Министерство образования и науки России без раздумий поддержали идею работы над концепцией сетевого университета высоких технологий Союзного государства с размещением его в Минске», — сказал Мезенцев.

Также госсекретарь Союзного государства добавил, что межрегиональное сотрудничество, как и прежде, является важнейшим фактором взаимодействия между Минском и Москвой.

Белоруссия и России — страны-участники Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Первоочередные задачи касаются экономической интеграции стран и строительства Союзного государства, создание единого экономического пространства и реализация совместных проектов по выпуску разнообразной и самой современной продукции.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что миллиард рублей направят на запуск медиахолдинга Союзного государства.

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