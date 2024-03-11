Миллиард рублей направят на запуск медиахолдинга Союзного государства

На запуск медиахолдинга Союзного государства (СГ) выделят миллиард рублей. Об этом «Известиям» сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Так, в этом году на телерадиовещательную организацию заложено более 400 миллионов рублей. А на газету «Союзное вече» — 263 миллиона рублей.

«Средства, которые раньше направлялись на финансирование информационных ресурсов Союзного государства, будут увеличены. По мере работы мы определимся: либо медиакомпания будет сама зарабатывать больше, имея в виду рекламный рынок, либо по анализу первого этапа работы определимся, необходимо ли будет дополнительное финансирование», — сказал он.

Сейчас же формируется нормативная база, основа деятельности медиахолдинга. Миллиарда рублей достаточно для качественной работы, отметил первый замглавы комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Основной офис будет располагаться в Москве, а представительство — в Минске. Предполагается, что медиахолдинг начнет работать уже в следующем году.

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