Путин оценил перспективы строительства ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 30 0

Путин выразил уверенность в строительстве ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru

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Добраться из одной столицы в другую можно будет примерно за час.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» будет построена. Новый путь между двумя столицами существенно сократит время поездки и в корне поменяет стиль жизни людей.

«Если дорогу скоростную построим, а я думаю, что мы это сделаем, то и у вас тоже жизнь немного изменится, она не будет такой размеренной. Зато динамика увеличится: если до Москвы будет 1 час, а до Питера — 1 час 15 минут, это другая жизнь. Вы в Москве жили долго, поэтому понимаете, что такое в Москве переехать с одного конца на другой, часа три пройдет иногда», — сказал глава государства.

Этот проект существенно поменяет стиль жизни россиян, указал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что РЖД продемонстрировали дизайн поезда, который будет курсировать по высокоскоростным магистралям, в том числе между Москвой и Санкт-Петербургом.

В компании отметили, что убранство вагонов будущего поезда будет выдержано в черно-серебряной гамме, а передняя часть станет более обтекаемой по сравнению со стандартными поездами. Их сборка начнется в 2026 году.

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