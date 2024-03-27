Добраться из одной столицы в другую можно будет примерно за час.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» будет построена. Новый путь между двумя столицами существенно сократит время поездки и в корне поменяет стиль жизни людей.

«Если дорогу скоростную построим, а я думаю, что мы это сделаем, то и у вас тоже жизнь немного изменится, она не будет такой размеренной. Зато динамика увеличится: если до Москвы будет 1 час, а до Питера — 1 час 15 минут, это другая жизнь. Вы в Москве жили долго, поэтому понимаете, что такое в Москве переехать с одного конца на другой, часа три пройдет иногда», — сказал глава государства.

Этот проект существенно поменяет стиль жизни россиян, указал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что РЖД продемонстрировали дизайн поезда, который будет курсировать по высокоскоростным магистралям, в том числе между Москвой и Санкт-Петербургом.

В компании отметили, что убранство вагонов будущего поезда будет выдержано в черно-серебряной гамме, а передняя часть станет более обтекаемой по сравнению со стандартными поездами. Их сборка начнется в 2026 году.