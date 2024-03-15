РЖД показали дизайн поезда для ВСМ Москва — Петербург
Фото: Максим Стулов / ТАСС
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Новую железнодорожную ветку между двумя столицами должны проложить в ближайшие несколько лет.
Российские железные дороги (РЖД) продемонстрировали дизайн поезда, который будет курсировать по высокоскоростным магистралям, в том числе между Москвой и Санкт-Петербургом.
В компании отметили, что убранство вагонов будущего поезда будет выдержано в черно-серебряной гамме, а передняя часть станет более обтекаемой по сравнению со стандартными поездами. Их сборка начнется в 2026 году.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД, в ближайшее время начнется строительство двух производственных корпусов, где и будут изготавливаться поезда для ВСМ.
Подобные высокоскоростные поезда планируют запустить по ВСМ Москва — Петербург, началу строительства которой накануне дал старт президент России Владимир Путин. Трасса должна сократить время в пути между двумя столица до двух с небольшим часов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин дал команду на запуск двух крупнейших строек.
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