Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Руденей

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Она началась с благодарности в адрес главы государства.

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Наверное, отдельно хотел бы от лица региона поблагодарить за послание президента, новеллы, которые были привнесены, особенно бюджетные кредиты, которые дали регионам возможность теперь получить дополнительный потенциал в своем экономическом развитии» — отметил Руденя.

В свою очередь Путин обратил внимание на стремительный рост промышленного производства в регионе. Губернатор объяснил, что это происходит из-за активного развития машиностроения.

Руденя также отметил, что поведение западных «партнеров» дало возможность значительно улучшить нашу национальную экономику. Путин согласился с тем, что уход западных предприятий с российского рынка открыл возможности, которых не существовало и в 2000-х.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин оценил перспективы строительства ВСМ «Москва — Санкт-Петербург».

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Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Руденей

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