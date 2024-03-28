Путин назвал F-16 законной целью для России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 53 0

Заявление глава государства сделал в ходе общения с военными летчиками.

Фото, видео: Gianluca Vannicelli / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Истребители F-16 станут законной целью для ВС России, если они будут применяться против российских военных с аэродромов третьих стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», — сказал глава государства.

В этом случае удары могут наноситься по территории государств, где базируются истребители, атакующие российские войска, добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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