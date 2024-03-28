Участок трассы «Колыма» перекрыли из-за схода лавины

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Опасность схода лавин есть и на Транскавказской магистрали.

Фото, видео: Telegram / ГИБДД14 / gibdd14; 5-tv.ru

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Участок трассы «Колыма» в Якутии на протяжении нескольких часов был перекрыт для движения. Там сошла лавина. Для расчистки коммунальщики пригнали тяжелую спецтехнику.

Сейчас для проезда удалось расчистить одну полосу. Хотя водителей просят переждать, пока снег полностью не уберут.

Опасность схода лавин есть на Транскавказской магистрали, из-за чего сегодня ее закроют на весь день для всех видов транспорта. Это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией.

Ранее 5-tv.ru писал, что летящие в Сочи рейсы отправляют на запасные аэродромы из-за метели

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Участок трассы «Колыма» перекрыли из-за схода лавины

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