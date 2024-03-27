Летящие в Сочи рейсы отправляют на запасные аэродромы из-за метели
В самом городе сильный ветер валит деревья.
Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
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В Сочи ситуация обратная — на курорт вернулась зима. В горах сильная метель. Видимость практически нулевая, плюс есть риск схода лавин. Поэтому несколько канатных дорог закрыли, а вместе с ними и трассы.
Несколько самолетов, летевших в аэропорт Сочи, направлены на запасные аэродромы. А в самом городе бушует ураганный ветер. Несколько деревьев не устояли под его натиском и рухнули прямо на автомобили. Водители, к счастью не пострадали.
Ранее 5-tv.u писал, какую погоду пообещали москвичам уже в эти выходные. Последняя неделя марта порадует жителей столицы теплом, сообщила синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец. Ожидается, что потеплеет до +17 градусов — это почти майские показатели.
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