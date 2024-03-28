Песков оценил слова экс-канцлера Германии о помощи в переговорах по Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Песков: хорошие отношения лидеров стран помогают решать сложные вопросы

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Герхард Шредер напомнил, что много лет дружит с президентом России Владимиром Путиным, и мог бы поспособствовать в решении конфликта.

Конструктивные отношения между лидерами стран положительно влияют на межгосударственное взаимодействие, однако пока Москва не видит подобную политическую волю у руководства стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-канцлера Германии Герхарда Шредера о дружбе с Владимиром Путиным.

Немецкий политик отметил, что всегда был дружен с российским лидером, и именно эта дружба может помочь найти решение по урегулированию конфликта на Украине.

«Хорошие конструктивные отношения в личном плане всегда могут помогать в решении и в вопросах межгосударственного общения, это неоднократно доказывали и бывший канцлер Шредер, и президент Путин», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что в то время, когда Шредер стоял во главе Германии, это действительно помогало решать самые разные вопросы, в том числе, острые, а также обеспечивать развитие двусторонних отношений.

«Но, к сожалению, мы не видим сейчас у действующих политиков такой политической воли и не слышим от них таких слов», — отметил официальный представитель Кремля.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию. Кроме того, ряд стран усилил антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Шольц высказался о переговорах по конфликту на Украине.

Тема:
Спецоперация
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