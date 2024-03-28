Герхард Шредер напомнил, что много лет дружит с президентом России Владимиром Путиным.

Дружеские отношения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным могут помочь найти решение по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением немецкий политик выступил в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы плодотворно сотрудничаем уже много лет. Возможно, это еще поможет найти переговорное решение, другого решения я не вижу», — сказал Шредер.

Экс-канцлер ФРГ также отметил, что в прошлом между ним и Путиным сложились весьма конструктивные отношения с точки зрения политического диалога, а также личная дружба. И «забывать все, что происходило в прошлом в плане позитивных событий» Шредер не намерен.

Что касается мирного урегулирования украинского кризиса, по мнению политика, руководству стран Европы стоило бы попытаться выступить в качестве посредников.

«Франция и Германия должны взять на себя инициативу. Очевидно, что война не может закончиться полным поражением той или иной стороны», — сказал Шредер.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию. Кроме того, ряд стран усилил антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Шольц высказался о переговорах по конфликту на Украине.