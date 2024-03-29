Природная защита: диетологи выявили неожиданную пользу яиц

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Диетолог Макстей: куриные яйца полезны для укрепления зрения

Природная защита: диетологи выявили неожиданную пользу яиц

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

Что по этому поводу думают специалисты?

Любимые многими куриные яйца, оказывается, не только очень вкусные, но еще и полезные. Специалисты сходятся во мнении, что их употребление способно сохранить вам зрение и уберечь глаза от вредного синего света гаджетов.

Диетолог Мара Макстей рассказала изданию Lenta.ru, что в яйцах содержатся уникальные вещества лютеин и зеаксантин, которые и помогают зрению справляться с синим излучением.

Помимо всего прочего, в яйцах содержится витамин группы В холин, который является важным компонентом в работе мозга. Благодаря холину улучшается память, развиваются когнитивные способности, а также улучшается настроение.

Специалист отметила, что помимо этих веществ, яйца также содержат огромное количество белка и более 12 различных витаминов и микроэлементов.

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