ВСУ лишились еще одного танка Abrams на авдеевском направлении

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 106 0

Боевая машина стала пятым образцом «неубиваемой» американской тяжелой техники, подбитой в зоне СВО.

ВСУ лишились еще одного танка Abrams на авдеевском направлении

Фото: Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

На авдеевском направлении российские войска группировки «Центр» улучшили свое положение по переднему краю, нанеся существенные потери противнику, среди которых — очередной танк американский танк Abrams. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего за сутки ВС РФ отразили семь контратак боевиков ВСУ в районах сел Тоненькое, Бердычи и Первомайское в ДНР. Потери ВСУ составили до 95 боевиков, три танка, среди которых — американский Abrams, а также две боевые машины пехоты, девять автомобилей, две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30.

Осенью 2023 года США поставили на Украину 31 танк Abrams, которые на Западе называли «неубиваемыми». Киевский режим долго «берег» американскую технику, применив их на поле боя только спустя несколько месяцев. На март 2024 года российские войска подбили пять Abrams.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 года.

Тема:
Спецоперация
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