Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 года

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Шойгу: потери ВСУ в зоне СВО с начала года составили более 71 тысячи боевиков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

С начала 2024 года потери ВСУ в зоне российской военной спецоперации составили более 71 тысячи боевиков. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Он отметил, что в прошлом году за аналогичный период потери Украины на поле боя составляли в три раза меньше.

Также российские войска уничтожили 11 тысяч единиц вооружения.

«С начала года уничтожены четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 машин Bradley, шесть установок РСЗО HIMARS, 11 установок ЗРК, в том числе, пять Patriot», — сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу также подчеркнул, что командование ВСУ вынуждено бросать в бой резервы и использовать иностранную технику, которую до этого киевский режим старался беречь. Однако ситуацию на поле боя попытки боевиков не меняют.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные зачистили Козинку от украинских диверсантов.

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