Мэр Москвы пригласил молодежь принять участие в проекте «Твой старт в туризме»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 20 0

В этом году познакомиться с московским турбизнесом смогут представители любого региона страны.

Мэр Москвы пригласил молодежь принять участие в проекте «Твой старт в туризме»

Фото: Король Оксана / ТАСС

В столице открылся прием заявок на участие в программе «Твой старт в туризме». Об этом сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

«Год назад в проекте участвовали только студенты профильных московских колледжей и вузов, а с 2024-го попробовать себя могут жители любого региона страны, любой профессии и уровня образования. Единственный критерий — возраст. Подавшему заявку должно быть от 18 до 35 лет», — рассказал мэр Москвы.

В рамках программы молодые специалисты разберутся в специфике туристического бизнеса в столице и познакомятся с экспертами отрасли. После успешного прохождения тестирования участники получат электронный сертификат. Кроме того, они смогут посетить ярмарку вакансий в Москве и встретиться с ведущими работодателями.

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