Экс-вратарь ЦСКА Федотов может продолжить карьеру в НХЛ

«Армейцы» расторгли контракт с игроком 28 марта.

Экс-вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов может продолжить карьеру в НХЛ. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Известно, что правами в американской лиге на Федотова владеет клуб «Филадельфия». Однако до сих пор неизвестно, в какой именно команде хоккеист продолжит карьеру.

Накануне в ЦСКА сообщили, что расторгли контракт с Федотовым. Его поблагодарили за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

В прошлом сезоне хоккеист провел за «армейцев» 49 матчей и отразил 1251 бросок по воротам. В составе ЦСКА игрок выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22, он также стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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