Экс-вратарь ЦСКА Федотов может продолжить карьеру в НХЛ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 21 0

«СЭ»: экс-вратарь ЦСКА Федотов может продолжить карьеру в НХЛ

Экс-вратарь ЦСКА Федотов может продолжить карьеру в НХЛ

Фото: Иван Федотов / ТАСС

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«Армейцы» расторгли контракт с игроком 28 марта.

Экс-вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов может продолжить карьеру в НХЛ. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Известно, что правами в американской лиге на Федотова владеет клуб «Филадельфия». Однако до сих пор неизвестно, в какой именно команде хоккеист продолжит карьеру.

Накануне в ЦСКА сообщили, что расторгли контракт с Федотовым. Его поблагодарили за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

В прошлом сезоне хоккеист провел за «армейцев» 49 матчей и отразил 1251 бросок по воротам. В составе ЦСКА игрок выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22, он также стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса».

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