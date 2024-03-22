Зинатула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с должности главного тренера казанского «Ак Барса». Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

«Я очень много проработал тренером, работа мне очень нравится, то, чему меня учили, чему я сам учился, я получал удовольствие от этой работы. Работа главного тренера требует больших сил, эмоций, это большая ответственность.

Я думаю, для меня будет лучше, когда я буду работать в хоккее, но в другом формате. И была договоренность на один сезон», — пояснил Билялетдинов журналистам на пресс-конференции.

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» завершил сезон 2024 года, уступив 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА.

Ранее Билялетдинов трижды приходил в «Ак Барс». Сначала он возглавлял клуб с 30 сентября 2004-го по июнь 2011 года. Под его руководством команда завоевал «золото» чемпионата России, Кубок европейских чемпионов и стала первым в истории обладателем и двукратным победителем Кубка Гагарина.

В 2014 году Билялетдинов вновь стал главным тренером «Ак Барса». Под его руководством клуб снова вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил СКА. В 2018 году «Ак Барс» в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина, а через год Билялетдинов снова ушел в отставку.

Летом 2022 года он вернулся в «Ак Барс», получив в клубе должность советника. После отставки главного тренера команды Олега Знарка Билялетдинов вошел в тренерский штаб команды, а 27 декабря 2022 года был назначен главным тренером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший тренер сборной России по футболу и клуба ЦСКА Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».