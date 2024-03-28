Путин выразил уверенность в решении всех задач СВО

По этой причине следует уже сейчас строить перспективные планы по развитию новых регионов.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Россия решит все задачи СВО по обеспечению безопасности в новых регионах. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«Ясно, что сейчас на первом месте во всех этих регионах стоит вопрос безопасности... Но мы решим эти вопросы, вопросы безопасности», — отметил глава государства на совещании по вопросам развития проекта круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».
Уже в настоящее время необходимо планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объеме, указал Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Василий Небензя заявил, что цель СВО по демилитаризации Украины выполнена. Дипломат подчеркнул, что даже несмотря на переброску в зону боевых действий наиболее дорогостоящей западной техники, российские вооруженные силы последовательно продолжают уничтожать танки Abrams, Leopard и установки HIMARS.
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