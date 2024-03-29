Все из-за вакцины? Могла ли Миддлтон заболеть раком после прививки от COVID-19

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Доктор Вонг: в раке Миддлтон точно не виновата вакцина от COVID-19

Все из-за вакцины? Могла ли Миддлтон заболеть раком после прививки от COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Есть ли связь между этими вещами?

После того, как Кейт Миддлтон призналась, что заболела раком, вокруг ее персоны стало распространяться множество слухов. Особенно активными оказались антипрививочники.

Они убеждены, что жена принца Уильяма заболела раком из-за вакцины от COVID-19. Так ли это на самом деле, доктор Адриан Вонг объяснил порталу Techarp.

Врач назвал доводы противников вакцин ложными и привел аргументы в пользу этого. Он подчеркнул, что никто не знает, какой тип рака у Миддлтон.

Известно только то, что онкологию у принцессы Уэльской диагностировали после операции на брюшной полости и сейчас она проходит профилактическую химиотерапию по совету врачей. Из-за того, что этот фактор неизвестен, нельзя утверждать, что в этом виновата именно вакцина от коронавируса.

Также антипрививочники говорят, что препараты от COVID-19 якобы вызывают так называемый «турбо-рак», который поражает организм за короткий срок. Однако Вонг заметил, что супруга принца Уильяма сделала вакцину три года назад и поэтому о стремительной онкологии даже не может быть и речи.

«Излишне говорить, что активисты, выступающие против вакцинации, не приводят никаких доказательств в поддержку своих утверждений о том, что вакцинированные люди умирают от турбо-рака», — сказал доктор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какое проклятье настигло Кейт Миддлтон.

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