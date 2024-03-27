Страшный рок принцессы Уэльской: какое проклятье настигло Кейт Миддлтон

Вот уже несколько дней в сети не утихает обсуждение неожиданного и страшного заявления герцогини Кейт Миддлтон, появившейся в медиа-пространстве впервые за три месяца.

За это время о причине ее пропажи выдвигались самые невероятные теории вплоть до смерти и похищения. Особенно общественность смущали поддельные фотографии Кейт, отредактированные в фотошопе. Но никто не мог подумать, какая на самом деле была причина столь долгого отсутствия.

После длительного и подозрительного отсутствия герцогиня вынужденно прервала молчание и поделилась в социальных сетях, что после операции на брюшной полости врачи обнаружили у нее онкологию. Теперь супруге принца Уильяма предстоит лечение химиотерапией.

Мало кто знает, но различные беды и несчастья также случались и с предыдущими обладательницами данного титула. Согласно правилам, его получает супруга первого в очереди наследника престола, как правило, старшего сына.

Екатерина Арагонская — супруга Генриха VIII

Одной из первых обладательниц титула принцессы Уэльской стала Екатерина Арагонская, супруга английского короля Генриха VIII, печально известного жестокими расправами над своими женами, за то, что те не могли родить ему наследника.

Она была одной из немногих возлюбленных кровожадного монарха, кому удалось избежать казни. Спасло от страшной участи Екатерину лишь высокое происхождение — она родилась в семье основателей испанского государства Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. Уже в 11 лет судьба юной инфанты оказалась предрешена: девочку выдали замуж за английского наследника — принца Артура. О взаимных чувствах не могло быть и речи, главной задачей бракосочетания являлось укрепление отношений между Испанией, относительно молодым государством, и Англией, которая на тот момент все еще оправлялась от последствий войны Алой и Белой розы, длившейся с 1455 по 1487 год.

В 15 лет Екатерина прибыла в Туманный Альбион, чтобы стать супругой будущего короля. Спустя всего пять месяцев после свадьбы принц Артур ушел из жизни после затяжной болезни. Выяснить настоящую причину скоропостижной кончины наследника так и не удалось. С Екатерины подозрения также сняли, ведь она заболела вскоре после принца, но, к счастью, выздоровела.

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Между тем, Арагонская все еще оставалась ценной фигурой в политической игре, потому правящий на тот момент Генрих VII не хотел прощаться с высокородной невесткой. Тогда же возникла идея повторно выдать молодую вдову за младшего сына короля — Генриха VIII. Под вопросом была лишь консумация брака, ведь невеста обязательно должна быть девственницей. Часть придворных заявляла, что принц Артур нередко проводил ночи в покоях супруги, другие же отвергали такую мысль, объясняя юным возрастом кронпринца и его жены. И все же бракосочетание состоялось, но лишь спустя семь лет — процесс задержала долгая дележка имущества после смерти первого мужа.

Оправдать надежды новоиспеченного короля, взошедшего на престол в 1509-м, Арагонская так и не смогла. Первая беременность закончилась рождением мертвой девочки. Затем счастье ненадолго озарило королевский двор — Екатерина родила мальчика. На радостях король назвал долгожданного наследника новогодним принцем, так как тот родился 1 января. Вот только уже в феврале малыш скончался. Последующие дети также рождались крайне слабыми или же мертвыми.

Когда Екатерина родила дочь Марию, которую впоследствии прозвали Кровавой, Генрих VIII окончательно обозлился на супругу и стал все внимание посвящать любовницам. Саму Арагонскую, аннулировав брак, велел сослать в отдаленный замок, где она и доживала свой век, пока жестокий король продолжал менять жен, дабы наконец хотя бы одна родила ему наследника. Она ушла из жизни в 50 лет. По одной из версий, бывшую королеву Англии убили — на вскрытии ее сердце оказалось черным и имело странный нарост.

Каролина Ансбахская — супруга Георга II

После Екатерины Арагонской титул принцессы Уэльской не использовался более двух сотен лет. Связано это было с тем, что он выдается наследникам короны не автоматически — раздачей и инвеститурой занимается правящий монарх. Потому в следующий раз его вновь использовали лишь в 1727 году. При жизни его носила супруга Георга II — Каролина Ансбахская.

Детство и юность урожденной Вильгельмины Бранденбург-Ансбахской проходило в лишениях. В раннем возрасте она потеряла обоих родителей и была отправлена на попечение короля и королевы Пруссии Фридриха I и Софии Шарлотты Ганноверской. Новое положение подарило Каролине достойное образование, а завидная внешность — возможность выйти удачно замуж.

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После бракосочетания с Георгом II Каролина Ансбахская в 1705-м вступила в титул принцессы Уэльской, а затем в 1727 году стала королевой. История молодых людей оказалась крайне романтичной. Правивший на момент их знакомства Георг I не желал, чтобы наследник женился по расчету, как это было с ним. Потому настоял, чтобы сын сам нашел себе невесту.

Княжество Ансбах, где проживала Каролина, Георг II посещал инкогнито. Между ними сразу же вспыхнула искра, потому со свадьбой решили не медлить. В замужестве принцесса Уэльская раскрылась по-новому — ее любил народ и подданные, а супруг нередко обращался за мудрым советом, в его отсутствие из-за различных поездок она даже правила страной в качестве регента.

Несмотря на все заслуги, королеве крайне не повезло родиться со слабым здоровьем. Всю жизнь ее одолевали подагра (болезнь суставов), лихорадка и плеврит (воспаление тканей грудной клетки). При родах принцессы Луизы, последней из восьми детей, у Каролины произошел разрыв пуповины. Рана так и не зажила и со временем усугубилась.

Все попытки вылечить Каролину оказались безуспешными. Когда же ткани раны стали отмирать, врачи попытались удалить некроз, не используя обезболивающее. Лишь чудом Каролина пережила сложную операцию, однако протянула после всего несколько дней. Она скончалась в 1737-м на 55-м году жизни. Георг II был так убит горем, что больше никогда не женился.

Августа Саксен-Готская — супруга Георга II

Следующей печально известной принцессой Уэльской стала Августа Саксен-Готская, немка, вышедшая замуж за старшего сына прошлой обладательницы данной титула Каролины Ансбахской — Фредерика.

О браке между детьми во время визита правящего короля Англии Георга II договорилась мать девушки. В возрасте 16 лет Августа прибыла в Туманный Альбион, не понимая ни слова по-английски, чтобы стать женой наследного принца Фредерика, который к тому же был на 12 лет старше.

Вскоре немецкая невестка узнала о том, что Фредерик находится в ссоре с родителями. Когда Августа вынашивала первого ребенка, супруг велел ей переехать из Хэмптон-корта в отдаленный Сент-Джеймсский дворец, чтобы будущие бабушка и дедушка не присутствовали на родах. Появившуюся на свет девочку также тайно крестили, что окончательно испортило отношения среди членов королевской четы.

Оскорбленный отец запретил принцу и его семье проживать во дворце, потому семейство переехало в дом на площади Сент-Джеймс. Из-за крайне оппозиционных взглядов Фредерика тут же вычеркнули из списка претендентов на престол, однако титула не лишили. Следующим монархом после Георга II стал первый сын принца Уэльского — Георг III.

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Августа на протяжении всей жизни вела себя скромно и всегда подчинялась воле мужа. В их браке родилось девять детей. Переезд из дворца и бесконечные ссоры с семьей принцесса Уэльская переносила крайне тяжело. Единственной ее отдушиной было садоводство.

После смерти мужа от нарыва легкого 32-летняя Августа Саксен-Готская быстро исчезла из виду общественности. Вновь о ней заговорили лишь после смерти короля Георга II. Тогда ее сын Георг стал первым очереди на престол. Она умерла 8 февраля 1772 года в лондонском Карлтон-хаусе от рака гортани на 53 году жизни.

Каролина Брауншвейгская — супруга Георга IV

Были среди обладательниц высокого титула и те, кто, попав в королевскую семью, отказывался вести скромный образ жизни в тени супруга. Сегодня первой на ум приходит принцесса Диана. Однако у нее была предшественница, которая своим упертым характером и экстравагантным поведением надолго запомнилась английскому двору.

Каролину Брауншвейгскую, немецкую княжну и супругу Георга IV, за глаза называли «немытой принцессой», так как та напрочь отказывалась соблюдать личную гигиену. Вот только на подобный шаг она, будучи потенциальной невестой наследного принца, пошла неслучайно. Каролина и Георг IV приходились друг другу двоюродным братом и сестрой, потому она пыталась всячески отвернуть того от себя.

Провернуть опасную авантюру не получилось, и бракосочетание кузенов все-таки состоялось. Новоиспеченной супруге на тот момент уже исполнилось 26 лет, что серьезно испортило Брауншвейгской репутацию. Многие считали, что избранница Георга IV не так уж невинна. Будущий монарх же не обращал внимание на всевозможные сплетни, что разносила прислуга. Немногим позднее появилось известие о беременности принцессы Уэльской. Первенцем стала девочка, которую назвали Шарлоттой.

Георг IV так ждал мальчика, что возлюбленные сильно рассорились. Принцесса Уэльская уехала в Италию, не желая возвращаться ни под каким предлогом. Примечательно, что народ относился к Брауншвейгской крайне положительно. Хорошо о ней отзывались и современники, отмечая приятную внешность, отличные манеры и дружелюбие, не характерное ее высокому статусу. Единственной ее «неудобной» чертой была подчеркнутая независимость.

В отместку за «побег» Георг IV запретил видеться с дочерью, что сбежавшая принцесса Уэльская переживала крайне болезненно. Отсутствие супруги при дворе серьезно било по авторитету монарха, однако никакого способа аннулировать брак и мирно разойтись не находилось.

В 1806 году, спустя несколько лет после того, как она покинула королевскую резиденцию, по Европе прокатился грязный слух — Каролина Брауншвейгская родила сына от другого мужчины. Разгневанный Георг IV потребовал объяснений, но история завершилась положительно. Оказалось, что маленького мальчика принцесса Уэльская попросту взяла не попечение.

В 1816 году их общая дочь Шарлотта неожиданно скончалась после тяжелых родов. Супруг решил скрыть от Брауншвейгской печальную новость, все еще тая сильную обиду за самовольное поведение. Когда же принцесса узнала о произошедшем, то еще долго сыпала проклятиями в адрес мужа.

Ее месть будущему монарху могла реализоваться в 1820-м. В тот год скончался Георг III, правивший целых 60 лет. Больше него среди всех английских правителей на троне восседали только королевы Елизавета II и Виктория. Наконец дождавшийся своей очереди на престол Георг IV активно готовился к скорой коронации, когда супруга изъявила желание вернуться в Англию и принять титул королевы. Разразился громкий скандал, вот только в новом статусе Брауншвейгская пробыла недолго. Сильно заболев, она умерла в 1821-м в возрасте 53 лет.

Мария Текская — супруга Альберта-Виктора

Несмотря на то, что Мария Текская так и не стала официальной женой наследника Альберта Виктора, жизненные трудности не обошли ее стороной.

Появившаяся на свет в семье Франца Текского и его жены Марии Аделаиды Кембриджской Виктория Мария Текская с рождения относилась к Вюртембергскому королевскому дому. Принцесса выросла при дворе королевы Виктории, правившей с 1837 по 1901 год. Правительница в дальнейшем серьезно повлияла на ее судьбу, сочтя привлекательной и достойной партией для наследника престола — Альберта Виктора.

Мария Текская официально стала невестой кронпринца в декабре 1891 года. Однако в роли счастливой жены ей побывать так не удалось. Альбер Виктор скоропостижно скончался 14 января 1892-го, всего через два месяца после помолвки. Официальной причиной смерти наследника был назван грипп.

Казалось, что на этом история личной жизни Текской может закончиться. Однако королева Виктория посчитала, что Мария будет хорошей женой для наследника престола. Поэтому принц Джордж, ставший первым в очереди на престол после кончины старшего брата, по настоянию матери сделал предложение Текской, но получил отказ. Неудача не остановила наследника от попыток добиться руки принцессы. Спустя время он все же сумел растопить сердце неприступной Марии. Церемония бракосочетания состоялась в 1893 году.

На удивление, несмотря на то, что этот союз был по расчету, между супругами царила гармония. Мария Текская и Георг V, в жизни которого не было места любовницам, много путешествовали и наслаждались обществом друг друга. В браке родилось шестеро детей — пять мальчиков и одна девочка. Однако семейное счастье омрачилось в 1919 году. Младший сын страдающий от эпилепсии, скончался от сильного припадка. Мальчик был похоронен на кладбище в Сандрингеме в тайне от посторонних глаз.

Вопреки всему, напасти, преследующие других принцесс Уэльских, обошли Марию Текскую стороной. Она умерла в глубокой старости, возрасте 85 лет, не дожив всего пару недель до коронации своей внучки — Елизаветы.

Уоллис Симпсон — супруга Эдуарда VIII

Относительно спокойной прошла жизнь Уоллис Симпсон — возлюбленной принца Уэльского, впоследствие ставшего королем Эдуардом VIII. Впрочем, она никогда и не носила проклятый титул, что, возможно, и уберегло ее от несчастий. Однако и в ее жизни случались различные напасти. Так, например, к избраннице наследника престола в королевской семье относились крайне неодобрительно, так как Уоллис ранее была дважды разведена.

Некоторые даже утверждали, что она являлась шпионкой и специально внушала Эдуарду VIII националистические идеи. Верный любовник, в свою очередь, надеялся, что, вступив на престол, сможет исправить несправедливость. Однако и после смерти отца жениться на избраннице не смог, даже несмотря на поддержку некоторых влиятельных членов Парламента. Уже в 1936-м всего спустя 11 месяцев после начала правления 42-летний король отрекся от престола, заявив ко всеобщему неодобрению, что без поддержки Уоллис считает невозможным исполнение своих обязанностей. Трон после бездетного монарха занял его брат, ставший Георгом VI. Тем самым изменился порядок наследования короны.

После этого Эдуард, получивший титул герцога Виндзорского, смог наконец официально взять в жены Уоллис. Это событие вызвало большой ажиотаж во всем мире. Журнал Time даже удостоил Симпсон звания «Человек года». Несмотря на бездетность (ходят слухи, что в молодости Уоллис сделала аборт, после которого потеряла шансы родить ребенка), пара вместе прожила 45 лет.

После отречения супруги покинули Великобританию. Уоллис после свадьбы получила титул герцогини Виндзорской, который носила до самой смерти в 1986-м. Она скончалась в возрасте 89 лет, пережив мужа на 15 лет. Историки полагают, что в планы Уоллис никак не входило покидать страну, становиться опальной аристократкой и всю жизнь быть привязанной к мужчине, по факту потерявшему всякое влияние. Она тяготилась своим положением, но не могла бросить Эдуарда.

Диана Спенсер — супруга Карла III

До недавнего времени самой известной обладательницей титула принцессы Уэльской являлась Диана Спенсер. В народе ее чаще называли «королевой людских сердец» и неспроста. Своим появлением в венценосной чете она разрушила множество правил, действовавших при английском дворе долгое время. Но несмотря на всенародную любовь и прекрасную репутацию, леди Ди так и не удалось покорить сердце принца Чарльза (правящего на данный момент короля Англии — Карла III).

Диана Спенсер родилась в 1961 году в британской аристократической семье, получила прекрасное образование, имела скромный и мягкий характер. К тому же девушка еще до свадьбы стала популярной среди английского подданства. Идеальнее партии для будущего наследника было не найти. Именно так думала восседавшая в то время на троне Елизавета II.

Принц Чарльз выбор матери не разделял, ему нравились другие девушки. Кроме того, он уже давно питал сильные чувства к Камилле Розмари Шанд (по первому мужу — Паркер-Боулз), с которой в 22 года познакомился через общих друзей. Однако, как это часто бывает в высших кругах, репутация и статус зачастую стоят выше любви, потому невестой наследника стала Диана Спенсер.

Несмотря на это, Чарльз не забывал о Камилле и даже подарил ей браслет с буквами GF. Будущий король объяснил странную аббревиатуру тем, что этот подарок является особым знаком: они с бывшей любовницей расстаются хорошими друзьями (good friends). Однако прочитать надпись можно и как Глэдис и Фрэд. Именно этими консперативными именами пользовались Камилла и Чарльз во время тайных свиданий.

Отношения Чарльза и Дианы не задались сразу же. Так, вскоре после помолвки наследный принц отправился в путешествие по Австралии и Новой Зеландии, оставив невесту в Лондоне один на один с любопытными репортерами, которые пытались выведать у избранницы наследника престола любую информацию о запланированном бракосочетании. За время своего круиза принц так ни разу возлюбленной не позвонил.

В конце мая 1981 года состоялась свадьба. Англия буквально ликовала, на пышное платье новоиспеченной принцессы Уэльской в тот день на улицах собрались посмотреть более полумиллиона жителей. На мгновение в семейной жизни королевской четы воцарилась идиллия, поспешно завершившаяся с наступлением медового месяца. Супруги практически не проводили время в компании друг друга. Одиночество медленно, но верно становилось неотъемлемой частью жизни Дианы.

Даже тот факт, что принцесса Уэльская родила двух сыновей — Уильяма и Гарри — не смягчило Чарльза. К счастью, материнство ее так увлекло, что на время она полностью забыла о нерешенных проблемах в браке. В начале 90-х хрупкой супружеской жизни настал конец. Газеты разносили слухи о том, что Диана и Чарльз взаимно изменяют друг другу и близится время развода.

День, когда умерла «Королева людских сердец»: Как погибла принцесса Диана

Сбылись слова прессы спустя пять лет. В 1996 году принцесса Диана официально стала свободной женщиной. В течение следующего года леди Ди продолжала заниматься благотворительностью и начала активно путешествовать. Расторжение союза с Чарльзом только усилило ее популярность. Молодая разведенная девушка продолжила искать свое счастье. Известно о нескольких романах «королевы людских сердец». Однако, возможно, эти чувства стали роковыми.

К сожалению, долго спокойная жизнь не продлилась. В 1997-м принцесса погибла в страшной аварии. Автомобиль с ней совершил неудачный маневр, проезжая через парижский туннель, шофер и ее спутник Доди аль-Файед скончались на месте. Леди Ди умерла в клинике от разрыва легочной аорты на 37-м году жизни.

Камилла Паркер-Боулз — вторая супруга Карла III

Также как и Уоллис Симпсон избежать страшного проклятья титула принцессы Уэльской удалось Камилле Паркер-Боулз, второй супруге Карла III (принца Чарльза).

Как известно, их роман с наследником престола развивался на протяжении многих лет. Впервые они познакомились, когда правящему на данный момент монарху было всего 22 года, в кругу общих друзей. Симпатия между молодыми людьми оказалась взаимной, однако по настоянию Елизаветы II кронпринц взял в жены Диану Спенсер, наиболее подходящую кандидатку на роль супруги будущего короля. Камилла же, осознав «проигрыш», в 1973-м вышла замуж за офицера Эндрю Паркера-Боулза. Данный брак продлился почти четверть века. У пары родилось двое детей — мальчик и девочка. Однако в 1996-м супруги приняли решение развестись. Причиной стали систематические измены мужа.

После ужасной аварии в 1997 году, унесшей жизнь 36-летней леди Ди, близкое общение принца Чарльза и Камиллы возобновилось. И все же с обнародованием отношений решили не спешить. Официально Камилла была представлена королеве Елизавете II только в 2000 году, а благословение на брак возлюбленные получили еще позже — в 2005-м.

Главная разлучница Великобритании: вся правда о королеве Камилле

Примечательно, что титул принцессы Уэльской Камилла хоть и получила, но так никогда и не использовала из уважения к погибшей к первой жене Чарльза — леди Диане. Быть может именно это решение уберегло ее от злого рока. Ведь сегодня 76-летняя герцогиня Корнуольская является королевой Англии и продолжает счастливо жить со своим избранником.

Кейт Миддлтон — супруга принца Уильяма

На данный момент титул принцессы Уэльской принадлежит супруге кронпринца Уильяма — 42-летней Кейт Миддлтон. Как и у многих предшественниц, в ее жизни нередко случаются драмы, хоть герцогиня и пытается тяжелые кризисы старательно скрывать.

С принцем Уильямом они познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, когда им было всего по 19 лет. Чувства были столь сильны, что привели к свадьбе, которая состоялась в 2011 году. И все же без интриг и болезненных ссор не обошлось.

В 2007 году Уильям и Кейт ненадолго расставались. Именно тогда, по слухам, принц решил вкусить все прелести холостяцкой жизни и возобновил общение со старой знакомой Джессикой Крейг. До сих пор в сети распространяются теории, что случайная связь закончилась беременностью подруги Уильяма, а возможного внебрачного ребенка тщательно скрывают.

Чтобы не повторить ошибки, совершенной с Дианой, королевская семья долго смотрела, что же будет с чувствами Кейт и Уильма, сможет ли его избранница вытерпеть все тяготы, которые непременно ложатся на новых членов августейшего семейства. В итоге, в 2011-м состоялась долгожданная свадьба, ставшая грандиозным событием в мировой повестке.

Косвенные доказательства о ветрености супруга Миддлтон находились и в последующие годы. Так в 2015-м, пока Кейт донашивала второго ребенка, Уильям отправился в путешествие. На курорте его заметили в окружении модели Софи Тейлор. И хотя все теории об измене отвергались, у поклонников британской королевской семьи закрались сомнения о прочности королевского союза.

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В следующий раз принца Уэльского подловили в 2017 году. Тогда его заметили в компании аристократки Роуз Хэнбери, близкой подруги избранницы наследника престола. Примечательно, что Кейт на разрастающиеся слухи и домыслы практически не реагировала. Единственное, что в последние годы стала себе позволять герцогиня — появление на светских мероприятиях без обручального кольца.

Сама Миддлтон связь между проблемами в семье и отсутствием украшения на безымянном пальца отрицает. Однако слишком частое совпадение подобных ситуаций говорит об обратном.

А в последние месяцы вокруг внезапно пропавшей из медийного поля Кейт Миддлтон циркулировали самые разные слухи и теории, начиная тайным разводом с принцем Уильямом из-за его систематических измен и заканчивая смертью принцессы после неудачной операции на брюшной полости, которую ей провели в январе 2024-го.

Настоящая причина долгого отсутствия поразила общественность. После хиркргического вмешательства у Кейт обнаружили рак и назначили химиотерапию. Изначально принцесса Уэльская должна была вернуться к своим обязанностям после католической Пасхи, которая пройдет уже 31 марта. Однако в свете последний событий увидеть герцогиню получится не скоро.

Однако сила духа и целеустремленность, присущие Миддлтон, будут надежными спутниками в лечение серьезного заболевания. Пусть за искренней улыбкой супруги наследника престола практически ничего не осталось, но от заветной мечты она отступать не намерена.