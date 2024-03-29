Генпрокуратура России подала иск в отношении «Макфы»

Заместитель генпрокурора России подал иск к АО «Макфа» и аффилированным с ним компаниям. Об этом свидетельствуют данные картотеки Центрального районного суда Челябинска.

Ответчиками выступают более 30 юридических и свыше 10 физических лиц. В частности, речь идет о компаниях «Смак», «Первый хлебокомбинат» и «Арком», а также физлиц Александра, Валерия, Михаила и Натальи Юревичей, Владилена Фуфарова и других.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля. Подробности иска в настоящее время не разглашаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что владельцы промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» Юрий и Людмила Антиповы пытаются оспорить решение суда, согласно которому акции заводов передаются в собственность государства.

Решение о передаче России заводов ЧЭМК по иску Генпрокуратуры было принято 26 февраля. Как утверждало ведомство, в компании были зафиксированы сомнительные финансовые операции, а сырье для вооружения армии передавалось за рубеж «в промышленных масштабах».