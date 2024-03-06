Владельцы Челябинского комбината оспаривают передачу в собственность государства

Арбитражный суд Свердловской области вынес соответствующее решение 26 февраля 2024 года. Чем оно было обусловлено?

Владельцы промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» Юрий и Людмила Антиповы пытаются оспорить решение суда, согласно которому акции заводов передаются в собственность государства. Об этом свидетельствуют данные арбитражного суда Свердловской области.

Апелляция была подана 5 марта. В этот же день в суд поступило ходатайство от АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы», которые также входят в группу ЧЭМК, с требованием об отмене обеспечительных мер.

Решение о передаче России заводов ЧЭМК по иску Генпрокуратуры было принято 26 февраля 2024 года. Как утверждало ведомство, в компании были зафиксированы сомнительные финансовые операции. Кроме того, в прокуратуре уверены, что сырье для вооружения российской армии передавалось за границу, причем, «в промышленных масштабах».

Группа ЧЭМК представляет собой крупнейший производитель ферросплавов в России. Помимо прочего, она включает в себя заводы по производству машин и оборудования для металлургии, добыче и обогащению железной руды, а также подразделение по освоению месторождения хромитовых и марганцевых руд.

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