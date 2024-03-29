Ветерана СВО забили до смерти в Пермском крае

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

Подозреваемых в преступлении уже задержали.

Ветерана СВО забили до смерти в Пермском крае

Фото: Силантьев Евгений / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Ветерана СВО забили до смерти двое мужчин в Пермском крае. Об этом сообщил Пермский Молодежный Центр в соцсети «ВКонтакте».

«В Пермском крае жестоко избили бывшего участника СВО Терещенко. После происшествия ветеран попал в больницу, но организм не справился с полученными травмами. Он умер, даже не выходя из комы», — говорится в сообщении.

Трое мужчин находились в квартире в поселке Полазна. Между ними в ходе разговора возник конфликт — тогда 37-летний и 51-летний мужчины жестоко избили ветерана СВО, а затем покинули место преступления.

Следственный комитет отметил, что личности всех подозреваемых были установлены. Мужчин уже задержали.

Мужчина отправился в зону СВО по собственному желанию, жена его в этом полностью подержала. В Пермь он приехал в отпуск, у него остались супруга и дети.

Ранее 5-tv.ru писал, что момент убийства посетителя ресторана в Петербурге попал на видео.

Тема:
Спецоперация
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