После тяжелой травмы: Лера Кудрявцева учится ходить без костылей

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 49 0

Лера Кудрявцева пытается ходить после тяжелой травмы

После тяжелой травмы: Лера Кудрявцева учится ходить без костылей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Звезда пережила серьезный перелом. Какие прогнозы дают врачи?

Телеведущая Лера Кудрявцева стремительно восстанавливается после травмы. Она опубликовала в своих соцсетях фотографию, на которой уверенно держится на ногах.

Звезда отказалась от костылей, с которыми передвигалась длительное время после операции на ноге. В настоящее время она использует при ходьбе трость.

йЛера Кудрявцева учится ходить без костылей при помощи подруги. Instagram* / leratv

В начале февраля ведущая сломала ногу во время репетиции одного из проектов. В тот момент у нее диагностировали разрыв передней крестообразной связки и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости. После этого хирурги провели трансплантацию: вырезали сухожилие из голени и титановыми шурупами «привинтили» в колено. Оперировали Кудрявцеву в стационаре госпиталя Минобороны РФ.

Спустя небольшое время телеведущая решила вернуться к делам и даже успела посетить телевизионное шоу, используя костыли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева пожаловалась на отсутствие возможности встать на весы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.26
-0.33 99.71
-0.56
Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Последние новости

19:02
Каждая секунда дорога: как служебные собаки искали людей в разрушенном «Крокусе»
18:55
Совещание «Развитие Северного морского пути»: главные итоги
18:41
В Нидерладнах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе»
18:25
«Негативные новости»: криптобиржа Beribit прокомментировала обыски в своем офисе в Москве
18:16
Вкусно и грустно: какие продукты вредят кожи лица
18:09
Как замариновать шашлык? ТОП-6 рецептов

Сейчас читают

Буйный, ведет себя неадекватно: что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
Извращенная пиар-кампания: кто и зачем поддерживает «голые» выходы жены Канье Уэста
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок