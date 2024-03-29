Разрывается между Кейт и Карлом: принц Уильям не справляется с проблемами

Почему Уильяму пришлось врать детям?

Этот год стал для принца Уильяма очень тяжелым. Сначала он получил известия о болезни отца, а потом узнал о тяжелом заболевании его любимой жены Кейт Миддлтон.

Принцу приходится «разрываться» между женой, отцом и своими обязанностями наследника престола, так как их никто не отменял. Инсайдер, близко знающий Уильяма, рассказал о его тяжелом положении, пишет 7Дней.ru.

Вся жизнь кувырком?

По его словам, болезнь жены стала для принца страшным ударом, к которому он был совсем не готов. Об онкологическом заболевании Кейт он узнал в тот день, когда собирался на похороны последнего короля Греции, Константина. В результате Уильям сообщил, что не приедет на церемонию.

Ему предстояло выполнить важную роль на данном мероприятии, так как глава королевского семейства Карл III отсутствовал из-за болезни. Отказ Уильяма приняли с недоумением.

В своем видеообращении Кейт Миддлтон намекнула, что новость об обнаруженном у нее онкологическом заболевании стала страшным шоком для Уильяма. По словам инсайдера, принц действительно чувствует себя совершенно подавленно.

В то же время принцу приходилось выдумывать объяснения для детей, почему у Кейт плохое настроение, а также по какой причине она не может уделять много времени наследникам. Ему стало немного легче, когда принцесса нашла силы рассказать все детям.

Накануне мир шокировала новость о страшном заболевании Кейт Миддлтон, о котором догадывались многие, но до конца не верили в это. Принцессе Уэльской диагностировали рак.

В середине января она успешно перенесла операцию на брюшной полости. За это время поклонники королевской семьи начали бить тревогу из-за того, что Букингемский дворец не делился подробностями о состоянии принцессы. И, наконец, она собралась с духом и рассказала о выявленной онкологии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Миддлтон решила отказаться от встречи с принцем Гарри из-за недоверия.