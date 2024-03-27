Миддлтон решила отказаться от встречи с принцем Гарри из-за недоверия

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 488 0

Mirror: Миддлтон планирует отказаться от встречи с принцем Гарри

Миддлтон решила отказаться от встречи с принцем Гарри из-за недоверия

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Конфликты в королевской семье до сих пор не могут утихнуть.

Совсем скоро принц Гарри встретится со своим старшим братом и наследником престола принцем Уильямом, однако Кейт Миддлтон им компанию не составит. Об этом сообщило издание The Mirror.

Все организационные моменты взял на себя первенец короля Карла III. Причиной встречи станет рак у отца и принцессы Уэльской.

Разговор братья проведут в мае — именно тогда принц Гарри планирует свой визит в Британию. Судя по всему, принц Уильям решил дать еще один шанс младшему брату.

Старший сын Карла III будет отвечать за организацию встречи. Королевский эксперт Том Куинн рассказал, что разговор между ними, скорее всего, будет коротким, чтобы избежать неловких ситуаций.

Миддлтон же откажется от встречи, несмотря на то, что раньше у нее были очень хорошие отношения с принцем Гарри. Сейчас принцесса Уэльская ему не доверяет, как и Меган Маркл.

«Учитывая диагноз Миддлтон, Гарри обязательно приложит усилия, чтобы увидеться со своим братом и Кейт, когда он вернется в Великобританию в мае. Но вряд ли принцесса на это согласится», — отметил королевский эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри оказался втянут в секс-скандал с участием рэпера P.Diddy.

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