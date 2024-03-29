Путин обсудил с членами Совбеза отношения России с ближайшими партнерами

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

Президент назвал данную тему одной из важных для страны.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Ильин; 5-tv.ru

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В Кремле состоялось заседание Совбеза России. Президент Владимир Путин предложил в ходе встречи обсудить отношения РФ с ближайшими партнерами.

«Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями», — сказал Путин, отметив, что уровень торгово-экономических и политических связей с другими странами растет.

Продолжить совещание президент предложил главе МИД России Сергею Лаврову, который и стал докладчиком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

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