Путин обсудил с членами Совбеза отношения России с ближайшими партнерами

В Кремле состоялось заседание Совбеза России. Президент Владимир Путин предложил в ходе встречи обсудить отношения РФ с ближайшими партнерами.

«Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями», — сказал Путин, отметив, что уровень торгово-экономических и политических связей с другими странами растет.

Продолжить совещание президент предложил главе МИД России Сергею Лаврову, который и стал докладчиком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.