Минюст России обновил реестр иностранных агентов

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 58 0

Список, в частности, пополнил политолог Борис Вишневский*.

Минюст России обновил реестр иностранных агентов

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Два человека и один проект включены в реестр иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте России.

«В реестр иностранных агентов включены Б. Л. Вишневский*, В. Ю. Прохоров*, а также проект „Первый отдел“*», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян начнут штрафовать за распространение материалов иностранных агентов без маркировки. Размер взыскания может составить до 500 тысяч рублей.

Но, прежде чем штрафовать человека, его сначала предупредят. Если не будет никакой ответной реакции, то тогда уже выпишут штраф.

Выплачивать деньги за отсутствие маркировки могут заставить не только простых граждан, но и библиотеки, университеты и телевидение. 

* — признан иноагентом в России.

 

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