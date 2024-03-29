СВУ и химвещества изъяли у планировавших теракт на Ставрополье

Составные части самодельного взрывного устройства (СВУ) и химические вещества изъяли у планировавших устроить теракт на Ставрополье граждан одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«В ходе следственных действий по месту проживания фигурантов дела в Ставропольском крае обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы», — говорится в заявлении.

Они планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Алтая был задержан при попытке устроить теракт на объекте Минобороны России. Он по заданию «куратора» готовил взрывчатые вещества в виде коктейлей Молотова, а затем собирался пронести их на территорию частного предприятия.