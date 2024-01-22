Житель Алтая задержан при попытке устроить теракт на объекте Минобороны РФ

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Алина Крылова
Алина Крылова 117 0

На задание от ВСУ местный житель отправился с самодельными взрывчатыми устройствами. Что помешало злоумышленнику пронести их на территорию закрытого предприятия?

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по Алтайскому краю; 5-tv.ru

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В Барнауле экстренные службы задержали жителя Алтая, собиравшегося устроить теракт на одном из ключевых объектов Минобороны РФ. По предварительной информации Управления ФСБ по Алтайскому краю, возмутитель спокойствия по заданию «куратора» готовил взрывчатые вещества в виде коктейлей Молотова, а затем собирался пронести их на территорию частного предприятия.

Спецслужбы без лишнего труда вычислили 44-летнего нарушителя и задержали его задолго до пропускного пункта. На допросе подозреваемый во всем сознался и подтвердил, что задание выполнял по просьбе украинских боевиков. На исполнителя террористы вышли через интернет и пообещали ему неплохо заплатить.

«По указанию „куратора“ запрещенного объединения, изготовил арсенал зажигательной смеси — „коктейли Молотова“, с помощью которых должен был поджечь один из объектов министерства обороны РФ», — проинформировали в ФСБ.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта. Преступник арестован, его ждет дальнейшее расследование и суд.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания террориста запрещенной организации в Нальчике.

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